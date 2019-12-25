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Пациент нейрохирургического отделения ударил ножом двух пожилых мужчин
Сегодня, 9:44
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Пациент нейрохирургического отделения ударил ножом двух пожилых мужчин

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Все трое находились на лечении в петербургской больнице.

Мужчина, находящийся на лечении в нейрохирургическом отделении, напал на двух пожилых пациентов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

По информации Piter.TV, происшествие случилось в Городской больнице №26. Между пациентами в коридоре произошел конфликт, во время которого 50-летний мужчина набросился с ножом на граждан 70 и 72 лет. После этого обидчика задержали сотрудники больницы. Его поместили в реанимацию.

Оба потерпевших находятся в состоянии средней степени тяжести. По факту случившегося проводится проверка. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Петербурге задержали буйного пациента, разбившего палкой дверь в больнице. 

Фото: Piter.TV

Теги: нейрохирургическое отделение, ножевое ранение
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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