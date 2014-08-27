В Петербурге задержали буйного пациента, разбившего палкой дверь в больнице

Мужчина устроил разгром после того, как ему оказали помощь.

Рано утром 9 августа в Калининском районе Петербурга задержали дебошира, который устроил погром в больнице на улице Академика Байкова. Об этом сообщила пресс-служба УВО.

Установлено, что мужчину с травмой руки доставили в приемный покой. После оказания необходимой помощи его отпустили домой.

Выйдя на улицу, пациент схватил палку и ударил ей по стеклу входной двери больницы. В результате оно разбилось.

Дебошира задержали сотрудники Росгвардии и доставили в полицию.

Ранее двоих пенсионеров порезали во время конфликта в больнице на Костюшко.

Фото: Piter.TV