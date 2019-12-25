Двоих пенсионеров порезали во время конфликта в больнице на Костюшко

Пожилые люди попали в реанимацию.

Вечером 8 августа в отделении хирургии Городской больницы №26 на улице Костюшко произошла поножовщина. Об этом пишут "Невские Новости", ссылаясь на источник в медицинских кругах.

По предварительной информации, около 22 часов в отделение хирургии с колото-резаным ранением живота привезли 72-летнего Николая Б. Следом в больницу поступил 80-летний Виктор М. с резаными ранами головы.

Пожилых людей перевели из нейрохирургического отделения. По данным источника, там у одной из палат у них произошел конфликт с неизвестным. Он нанес пенсионерам ножевые ранения. В результате пострадавшие попали в реанимацию.

Ранее мужчину ударило током во дворе дома на улице Курчатова.

Фото: Piter.TV