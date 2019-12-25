Ночью на набережной Фонтанки тушили заброшенный дом Дворжака

Пламя охватило мусор и строительные материалы на площади 210 квадратных метров.

В ночь на 10 августа в центре Петербурга загорелось здание, признанное памятником регионального значения. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

Огонь разгорелся в заброшенном доме Дворжака на набережной реки Фонтанки около половины первого ночи. Пламя охватило мусор и строительные материалы на площади 210 квадратных метров.

Пожар тушили четыре единицы техники и 19 спасателей МЧС. В 05:57 огонь удалось ликвидировать. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее мы писали, что мужчина погиб при пожаре в коммуналке на Марата.

Фото: Piter.TV