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Ночью на набережной Фонтанки тушили заброшенный дом Дворжака
Сегодня, 8:05
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Ночью на набережной Фонтанки тушили заброшенный дом Дворжака

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Пламя охватило мусор и строительные материалы на площади 210 квадратных метров.

В ночь на 10 августа в центре Петербурга загорелось здание, признанное памятником регионального значения. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

Огонь разгорелся в заброшенном доме Дворжака на набережной реки Фонтанки около половины первого ночи. Пламя охватило мусор и строительные материалы на площади 210 квадратных метров.

Пожар тушили четыре единицы техники и 19 спасателей МЧС. В 05:57 огонь удалось ликвидировать. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее мы писали, что мужчина погиб при пожаре в коммуналке на Марата.

Фото: Piter.TV

Теги: мчс, пожар в заброшенном доме
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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