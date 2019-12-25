Станцию метро "Московская" ожидает капитальный ремонт

В Петербурге планируется провести капитальный ремонт на станции метро "Московская". Об этом сообщила пресс-служба ФАУ "Главгосэкспертиза России".
На станции будет демонтирована облицовка стен и колонн. Также планируется заменить полы, лестничные спуски и ступени, появятся и новые информационные указатели, торговые киоски. Также восстановят ворота, перекрывающие вход для пассажиров ночью.
Ремонт подземного комплекса, вестибюля №2 и пешеходного перехода профинансирует метрополитен.
В конце июля ГАТИ выдало разрешение на капремонт эскалаторов на станции метро "Спортивная".
Фото: Piter.tv
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