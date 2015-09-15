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Вестибюль станции метро "Московская" откроется в конце декабря
Сегодня, 16:40
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Вестибюль станции метро "Московская" откроется в конце декабря

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Как отметили в Петербургском метрополитене, ремонт идет согласно графику.

Ремонт вестибюля № 2 станции "Московская" идет согласно плану. Открытие для пассажиров запланировано на 25 декабря. Об этом напомнили "Невские Новости".

Как отметили в Петербургском метрополитене, ремонт идет согласно графику и открытие вестибюля состоится 25 декабря. Выход на Алтайскую улицу был закрыт 6 февраля 2022 года.

Также в понедельник, 5 сентября, были открыты три лестничных спуска и часть самого перехода (без доступа к вестибюлю станции). Это  облегчило пешеходам переход одной из самых напряженных магистралей Петербурга.

Фото: Piter.tv

Теги: метро, московская
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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