У метро "Московская" после длительного ремонта открыли подземный переход

В понедельник, 5 сентября, были открыты три лестничных спуска и часть самого перехода (без доступа к вестибюлю станции).

В Московском районе Петербурга завершен первый этап реконструкции подземного перехода под Московским проспектом, связанного с вестибюлем №2 станции "Московская". Об этом сообщила пресс-служба петербургского метрополитена.

В понедельник, 5 сентября, были открыты три лестничных спуска и часть самого перехода (без доступа к вестибюлю станции). Это облегчит пешеходам переход одной из самых напряженных магистралей Петербурга.

Вестибюль 2 станции "Московская" вместе с южным подземным пешеходным переходом закрыли на капитальный ремонт 6 февраля 2022 года. Работы полностью должны завершить к концу декабря.

Фото: ВКонтакте / Петербургское метро