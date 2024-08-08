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У станции "Московская" тестируют новый остановочный павильон
Сегодня, 12:45
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

У станции "Московская" тестируют новый остановочный павильон

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На одном из табло будет выводиться информация о времени прибытия транспорта в режиме онлайн, а на двустороннем крупноформатном LED экране рекламная информация.

На остановке возле станции метро "Московская" (пересечение с Алтайской улицей) в тестовом режиме был установлен новый павильон. На одном из табло будет выводиться информация о времени прибытия транспорта в режиме онлайн, а на двустороннем крупноформатном LED экране рекламная информация. Об этом рассказали в Комитете по транспорту.

Сегодня руководители петербургских ведомств оценили доработанный конструктив павильона. В ноябре 2024 года были даны замечания и предложения по улучшению конструкции и табло для демонстрации транспортной информации.  

Новый павильон обладает:

– увеличенной шириной крыши,

– широкомасштабным табло для транспортной информации,

– расширенной конструкцией для размещения плакатов.

Такие остановки позволят не только размещать полезную транспортную информацию, но и отслеживать время прибытия транспорта в онлайн-режиме.

Фото: Комитет по транспорту

Теги: московская, остановка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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