Иностранные граждане могут привиться от COVID-19 в ТРЦ "Галерея"

Оплачивает вакцинацию сам гражданин или работодатель.

Губернатор Петербурга Александр Беглов побывал в пункте вакцинации в ТРЦ "Галерея" 10-го августа. Об этом сообщила пресс-служба градоначальника.

Мощность пункта составляет до 1000 посетителей в сутки. В "Галерее" открыто 11 кабинетов, есть электронная очередь. В наличии вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт". Сделать прививку могут и иностранцы. Вакцинация на коммерческой основе осуществляется за свой счет или счет работодателей.

В планах Петербурга наращивать количество прививающихся и количество центров вакцинации.

Напомним, что пункт вакцинации в торговом комплексе на Лиговском проспекте стал самым большим в городе.

Фото: Telegram / Пул78