  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Иностранные граждане могут привиться от COVID-19 в ТРЦ "Галерея"
Сегодня, 12:05
127
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Иностранные граждане могут привиться от COVID-19 в ТРЦ "Галерея"

0 0

Оплачивает вакцинацию сам гражданин или работодатель.

Губернатор Петербурга Александр Беглов побывал в пункте вакцинации в ТРЦ "Галерея" 10-го августа. Об этом сообщила пресс-служба градоначальника.

Мощность пункта составляет до 1000 посетителей в сутки. В "Галерее" открыто 11 кабинетов, есть электронная очередь. В наличии вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт". Сделать прививку могут и иностранцы. Вакцинация на коммерческой основе осуществляется за свой счет или счет работодателей. 

В планах Петербурга наращивать количество прививающихся и количество центров вакцинации. 

Напомним, что пункт вакцинации в торговом комплексе на Лиговском проспекте стал самым большим в городе. 

Фото: Telegram / Пул78

Теги: иностранцы, пункт вакцинации, трц галерея
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии