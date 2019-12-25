Болтон заявил, что Трамп не подходит на должность президента

Об этом экс-советник президента США рассказал телеканалу ABC News.

Джон Болтон заявил, что Дональд Трамп не подходит для должности президента. Об этом экс-советник главы государства по национальной безопасности рассказал в своей книге, посвященной работе в Белом доме. Мнение относительно того, подходит ли действующий лидер США на пост президента, Болтон дополнительно озвучил журналистам телеканала ABC News.

Я не думаю, что он подходит для должности президента. Я не думаю, что у него есть компетентность выполнять эту работу Джон Болтон, экс-советник Трампа по вопросам национальной безопасности

Напомним, что книга Джона Болтона должна выйти в свет 23 июня. Несколько раз выход этой работы откладывался из-за заявлений Белого дома о том, что в ней содержится секретная информация. В настоящее время Минюст США требует от издательства Simon & Schuster задержать публикацию книги. Чиновники требуют согласовать текст рукописи с администрацией президента. Минюст в судебном порядке просит о том, что уже напечатанные экземпляры книги были ликвидированы, а утечка содержания книги в СМИ была запрещена.

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