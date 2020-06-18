Трамп: содержащаяся в книге Болтона информация нарушает закон

Глава Белого дома не понимает, как книга Болтона вышла в свет.

Дональд Трамп заявил, что содержащаяся в книге экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона информация нарушает закон. Об этом политик рассказал журналистам местного телеканала Fox News. Глава государства уверен, что Болтон включил в свои воспоминания о работе в Белом доме секретные данные.

Он нарушил закон. Это крайне секретная информация, и у него не было разрешения. Книга сейчас вышла с большим шумом Дональд Трамп, президент США

Американский лидер не стал уточнять, какую именно информацию в книге следует считать секретной. Однако он похвалил торгового представителя США Роберта Лайтхайзера, который опроверг утверждение Болтона. Экс-советник заявлял в своей книге о том, что Трамп хотел просить Китай о помощи в переизбрании на второй президентский срок.

Трамп прокомментировал гибель афроамериканца Брукса в Атланте.



Видео: Youtube/ Fox News