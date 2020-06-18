Трамп прокомментировал гибель афроамериканца Брукса в Атланте

Президент США заявил, что все закончилось "очень плохо",

Дональд Трамп прокомментировал гибель афроамериканца Рэйшарда Брукса в Атланте. По мнению американского политика, трагичная история с задержанием местного жителя закончилась "очень плохо". Он рекомендовал гражданам США не оказывать сопротивление правоохранительным органам при задержании. Такой совет глава государства дал зрителям телеканала Fox News.

Вы не можете оказывать сопротивление офицеру полиции таким образом. Это закончилось ужасным противоречием. И, посмотрите, как это закончилось? Дональд Трамп, президент США

Напомним, что в Атланте начались массовые протесты из-за смерти Рэйшарда Брукса. Нетрезвый мужчина спал на парковке около кафе. При задержании полиции он начал активно сопротивляться, а после вырвал у офицера электрошокер и попытался сбежать. Представителю закона по имени Гарретт Рольф пришлось открыть огонь. В результате Брук скончался в больнице.

В настоящее время местная прокуратура обвиняет офицера по 11 статьям, включая обвинение в убийстве.

В Атланте два человека погибли при стрельбе во время протестов.

Видео: Youtube/ Fox News