В Атланте два человека погибли при стрельбе во время протестов

Еще пятеро местных жителей в тяжелом состоянии доставлены в больницу.

В американском городе Атланта два человека погибли при стрельбе во время протестов. Об этом сообщили журналисты местного телеканала Fox со ссылкой данные от правоохранительных органов. В полиции добавили, что в результате беспорядков еще пятеро участников акции оказались ранены. Пострадавшие госпитализированы с места событий в тяжелом состоянии.

На данный момент известно, что стрельбу начали неизвестные. Они использовали оружие из салона машины в районе Эджвуд, расположенный на востоке города. Инцидент произошел около 18 часов вечера по местному времени в субботу, 13 июня.

Напомним, что в Атланте начались массовые протеста из-за гибели 27-летнего афроамериканца Рэйшарда Брукса. Мужчину ранили во время задержания полицией. Представители закона рассказали, что в пятницу (12 июня) наряд прибыл по адресу из-за жалобы. Соседи оказались недовольны, что машина со спящим человеком перегородила часть площадки у кафе быстрого питания Wendy"s. Патруль выяснил, что в салоне транспортного средства находился пьяный Брукс. При попытке задержания он выхватил у силовика электрошокер и попытался сбежать. В результате инцидент закончился выстрелом. Брукс скончался во время операции в больнице.

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Видео: Youtube/ 11Alive