Массовые беспорядки начались в десятках городов США после смерти в Миннеаполисе чернокожего охранника Джорджа Флойда.

В воскресенье, 14 июня, стало известно о том, что Владимир Путин прокомментировал протесты в США. Об этом сообщается в Telegram-канале журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова.

Президент России отметил, что в США депутаты не слушают Трампа.

Президент говорит, что надо сделать так-то и так-то", а на местах губернаторы отвечают: "Да пошел ты подальше" Владимир Путин, президент России

Напоним, что протесты в США начались после того, как в Миннеаполисе полицейские убили во время задержания афроамериканца Джорджа Флойда. Стоит отметить, что акции в поддержку афроамериканцев проходят не только в Америке, но и в Великобритании и Канаде.

Ранее мы сообщали о том, что в Лондоне начались столкновения протестующих с полицией.

Видео:Associated Press