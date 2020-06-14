Акцию проводит движение за права чернокожих Black Lives Matter (BLM).

В воскресенье, 14 июня, стало известно о том, что в Лондоне начались столкновения протестующих с полицией. Об этом сообщают РИА новости.

Акцию проводит движение за права чернокожих Black Lives Matter (BLM). Стоит отметить, что это должна была быть четвертая акция. Однако накануне объединения футбольных болельщиков заявили, что приедут в столицу и защитят от вандалов памятники. В итоге акцию отменили.

Однако протесты состоялись со стороны поддерживающих BLM. В сторону полицейских кидали бутылки, банки и прочее.

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Видео:BBC News