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Мэр Сиэтла посоветовала Трампу "вернуться в бункер"

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Накануне Трамп опубликовал твит о том, что "внутренние террористы захватили Сиэтл".

Мэр Сиетла Дженни Дюркан посоветовала американскому президенту Дональду Трампу "вернуться в бункер". Об этом она написала в своём Twitter.

Президент решил раскритиковать губернатора штата Вашингтон Джея Инсли и Дюркан. Трамп посчитал, что губернатор и мэр не способны бороться с беспорядками. Мэр Сиетла решила ответить американскому президенту в своём Twitter.

Обезопасьте нас всех. Возвращайтесь обратно в свой бункер.

- Дженни Дюркан, мэр Сиетла

Недавно по городам США прокатилась волна протестов. Она была спровоцирована смертью афроамериканца Джорджа Флойда. Он умер в Миннеаполисе после того, как его задержали полицейские. Американцы вышли на улицы. Начались беспорядки у Белого дома. Из-за этого американскому президенту пришлось спрятаться в подземном бункере. Затем Трамп начал отрицать это. Президент заявил, что провёл там непродолжительное время, "в основном для инспекции".  

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Мишустин рассказал о помощи самым проблемным регионам.

Видео: Youtube/KING 5
Фото: Twitter/MayorJenny

Теги: бункер, джордж флойд, дональд трамп, протесты в сша
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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