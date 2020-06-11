Бюджетную поддержку получили 10 субъектов РФ.

Михаил Мишустин рассказал о помощи самым проблемным регионам. Об этом премьер-министр России заявил во время правительственного заседания. По данным чиновника, общая сумма бюджетных средств, направленная на поддержку 10 субъектов РФ, составила более 26 млрд рублей. Эти средства будут переданы местным администрациям в течение трех лет.

Для каждого из десяти регионов была разработана индивидуальная программа социально-экономического развития на 2020-2024 годы с учетом местной специфики и возможных точек роста Михаил Мишустин, премьер-министр России

Чиновник добавил, что на прошлом заседании правительство выделило средства для помощи Курганской области. Днем 4 июня деньги направлены на реализацию программы в Республику Алтай, Тыву, Карлию, Марий Эл, Адыгею, Калмыкию, Чувашию, Алтайский край, Псковскую область.

Мишустин утвердил порядок проведения ЕГЭ.

Видео: government.ru