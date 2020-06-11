Традиционный порядок проведения экзаменов пришлось пересмотреть из-за пандемии коронавируса.

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил порядок проведения ЕГЭ для школьников. Глава правительства утвердил особое положение, по которому в 2020 году все ученики девятых и одиннадцатых классов получат аттестат даже без сдачи экзаменов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Там отметили, что выпускники, которые захотят продолжить обучение в средних специальных учебных заведениях, будут зачислены по результатам школьного аттестата. Одиннадцатиклассники, которые желают поступить в ВУЗы, должны будут сдать ЕГЭ по необходимым для поступления предметам. Школы будут помогать готовиться к экзамену — дистанционно.

Традиционный порядок проведения экзаменов пришлось пересмотреть из-за пандемии коронавируса, подчеркнули в правительстве. Корректировка позволит обезопасить школьников и педагогов.

Ранее мы писали, что петербургским выпускникам разрешили сдавать ЕГЭ без масок и перчаток.

Видео: kremlin.ru