Петербургским выпускникам разрешили сдавать ЕГЭ без масок и перчаток

Средства защиты обязательны лишь для организаторов.

Петербургским выпускникам не придется надевать на ЕГЭ маски и перчатки: как сообщила "Фонтанка" со ссылкой на комитет по образованию, средства индивидуальной защиты нужны только организаторам экзаменов.

Известно, что для проведения ЕГЭ в Петербурге готовят 167 школ, в каждой установят дозаторы с антисептиками, оборудование для обеззараживания возбуха, также в пункты завезут бесконтактные термометры. 11-классников рассадят на расстоянии в полтора метра, одна аудитория вместит не более десяти школьников по новым требованиям.

Основной этап экзаменов пройдет с 3 по 2 июля, массовый ЕГЭ по русскому языку было решено провести в два этапа. В написании экзаменов будут участвовать порядка 39 тысяч петербуржцев.

Также мы рассказывали, что родители петербургских школьников выступили против онлайн-проведения "Алых парусов".

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