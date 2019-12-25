Они просят перенести "Алые паруса" на конец июля.

Во вторник, 9 июня, стало известно о том, что родители петербургских школьников выступили против онлайн-проведения "Алых парусов".

Петиция от родителей петербургских школьников направлена к губернатору Северной столицы Александру Беглову. В письме сказано, что "Алые паруса" являются одним из знаковых событий в жизни выпускников. Родители считают, что в случае онлайн-проведения мероприятия власти Петербурга могут просто показать записи предыдущих лет, чтобы не тратить городской бюджет.

Проведение его онлайн похоже на простое желание освоить бюджет, а не на заботу о празднике для выпускников! сказано в петиции

Родители настаивают на проведении мероприятия в конце июля, после сдачи ЕГЭ. Ранее власти Петербурга анонсировали проведение "Алых парусов" в режиме онлайн 27 июня.

Ранее мы сообщали о том, что ЗВО развернут на Неве более 140 понтонов для Алых Парусов.

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