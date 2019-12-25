ЗВО развернут на Неве более 140 понтонов для Алых Парусов

Первые 20 уже установили этой ночью.

Военнослужащие развернут в центре Петербурга 140 понтонов в рамках тактико-специального учения с инженерно-сапёрными подразделениями армии Западного военного округа. Об этом сообщила пресс-служба ЗВО.

Этой ночью на песчаном пляже у Петропавловской крепости были спущены первые 20 звеньев. Чтобы не создавать пробок в центре города, следующие звенья будут привозить но ночам. Общая площадь салютной площадки превысит 3,5 кв. километров. Понтоны будут соединены в одну площадку для салюта на празднике выпускников "Алые паруса". Платформу обещают сделать уже 17 июня.

К выполнению задач привлечено более 50 военнослужащих инженерно-саперного соединения армии и почти 20 единиц военной техники.

В Петербурге "Алые паруса" пройдут 27 июня.

Фото: Piter.TV