В Петербурге "Алые паруса" пройдут 27 июня

Праздник пройдет в онлайн-формате, если ограничения к тому моменту сняты не будут

В понедельник, 8 июня, стало известно о том, что "Алые паруса" в Петербурге пройдут 27 июня. Об этом сообщили в министерстве просвещения РФ.

Мероприятие состоится в онлайн-формате, если к этим числам не будут сняты ограничительные меры из-за коронавируса.

В целях защиты здоровья учащихся и педагогов большинство мероприятий 27 июня будут проходить в онлайн-режиме Министерство просвещения РФ

Напомним, что в 2020 году в Северной столице общеобразовательные школы заканчивают около 700 тысяч школьников.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге стартовал онлайн-флешмоб "Рисую Россию".

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