В Петербурге "Алые паруса" пройдут 27 июня

В понедельник, 8 июня, стало известно о том, что "Алые паруса" в Петербурге пройдут 27 июня. Об этом сообщили в министерстве просвещения РФ.
Мероприятие состоится в онлайн-формате, если к этим числам не будут сняты ограничительные меры из-за коронавируса.
В целях защиты здоровья учащихся и педагогов большинство мероприятий 27 июня будут проходить в онлайн-режиме
Министерство просвещения РФ
Напомним, что в 2020 году в Северной столице общеобразовательные школы заканчивают около 700 тысяч школьников.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге стартовал онлайн-флешмоб "Рисую Россию".
Фото:pixabay
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