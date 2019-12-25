Петербуржцы смогут присоединиться к акции с 8 по 14 июня.

В понедельник, 8 июня, стало известно о том, что в Петербурге стартовал онлайн-флешмоб "Рисую Россию". Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Известно, что акцию курирует Федеральное агентство по делам молодежи. Родителям и детям предлагают изобразить, как видят себя в будущем.

Свои работы предлагается выкладывать под хэштегом #РисуяРоссию. Более того, участники смогут передать эстафету трем друзьям или родственникам.

Ранее мы сообщали о том, что автограф Достоевского и Путина выставят на аукцион в Петербурге.

Фото:pixabay