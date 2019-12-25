Автограф Достоевского и Путина выставят на аукцион в Петербурге

Автограф Достоевского стоит 5 500 000 - 5 700 000 рублей.

Автографы Федора Достоевского, Владимира Путина, и прототипа поэта Ивана Бездомного из "Мастера и Маргариты" и редчайшие фолианты из масонской библиотеки продадут на аукционе в Петербурге 17 июня. Торги пройдут в режиме онлайн. Об этом сообщила пресс-служба Российского аукционного дома.

На аукционе представят 357 лотов: автографы, гравюры, литографии, издания по истории, финансам, праву, коллекционные открытки и киноафиши. Диапазон цен начинается от 1000 рублей и заканчивается 5,5 миллиона рублей. Самый дорогой лот – автограф Федора Достоевского на книге "Записки из мертвого дома". Также приобрести можно автограф Владимира Путина от 16 января 1995 года, когда он был председателем комитета по внешним связям мэрии Петербурга.

Коллекционерам будут также интересны запрещенные издания из масонской библиотеки XVII-XIX веков.

На аукцион выставлено первое посмертное издание Державина, выпущенное в Петербурге.

Фото: Российский аукционный дом