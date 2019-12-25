На аукцион выставлено первое посмертное издание Державина, выпущенное в Петербурге

На книгах содержатся потёртости, пятна, небольшие следы чернил и загрязнений.

На продажу выставлено первое посмертное издание сочинений Гавриила Державина. Оно увидело свет в Петербурге в 1831 году. Книги были выставлены на аукцион, лот размещена на сайте аукционного дома "Литфонд".

Отмечается, что издание подготовлено на "лучшей любской бумаге" форматом в 24,5×14,5 сантиметров в двух полукожаных переплётах с марокеновыми корешками. На книгах содержатся потёртости, пятна, небольшие следы чернил и загрязнений, утеряны свободные листы форзацев.

За лот принимаются средства от 70 тысяч рублей. Ставки принимаются до 17:00 11 июня.

Ранее мы сообщали о том, что в КРТИ определились с подрядчиком на реконструкцию надземных пешеходных переходов на Пулковском шоссе. Работы должны быть завершены в середине ноября 2020.

Фото: litfund.ru