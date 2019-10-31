В КРТИ определились с подрядчиком на реконструкцию надземных пешеходных переходов на Пулковском шоссе

Работы должны быть завершены в середине ноября 2020.

В Петербурге выбрали подрядчика, который реконструирует наземные пешеходные переходы на Пулковском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры города.

Речь идет о переходах у дома №72 и дома №105. Они станут доступнее для маломобильных групп населения. Согласно проекту, там появятся подъемные платформы в огражденной шахте на площадки выхода в пешеходный переход на уровне 2-го этажа.

Аукцион был объявлен в начале мае этого года. Подготовит рабочую документацию и реализует проект ООО "Контакт". Сумма контракта составила 35,62 млн рублей. Реконструкция работ должна быть выполнена до 15 ноября 2020.

Ранее в "Метрострое" рассказали о сроках окончания строительства новых станций.

Фото: пресс-служба КРТИ