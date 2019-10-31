В КРТИ определились с подрядчиком на реконструкцию надземных пешеходных переходов на Пулковском шоссе

В Петербурге выбрали подрядчика, который реконструирует наземные пешеходные переходы на Пулковском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры города.
Речь идет о переходах у дома №72 и дома №105. Они станут доступнее для маломобильных групп населения. Согласно проекту, там появятся подъемные платформы в огражденной шахте на площадки выхода в пешеходный переход на уровне 2-го этажа.
Аукцион был объявлен в начале мае этого года. Подготовит рабочую документацию и реализует проект ООО "Контакт". Сумма контракта составила 35,62 млн рублей. Реконструкция работ должна быть выполнена до 15 ноября 2020.
Ранее в "Метрострое" рассказали о сроках окончания строительства новых станций.
Фото: пресс-служба КРТИ
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