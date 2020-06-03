В "Метрострое" рассказали о сроках окончания строительства новых станций

Пандемия коронавируса не повлияла на сроки окончания строительства двух линий метрополитена Петербурга.

В период режима повышенной готовности строительство новых линий петербургского метрополитена не останавливалось. Piter.TV узнал в пресс-службе "Метростроя", как пандемия коронавируса сказалась на сроках окончания работ.

Работы велись как на Красно-Калининской ("коричневой") линии метро, так и на Лахтинско-Правобережной ("оранжевая"). Рабочие занимаются горнопроходческими работами. За последние два месяца метростроители установили более 600 колец в тоннели различного диаметра. На данный момент завершена проходка наклонного хода на станции "Горный институт", который станет продолжением 4-й линии.

В пресс-службе "Метростроя" отметили, что финансирование Лахтинско-Правобережной линии ("Горный институт" и "Театральная") значительно сократилось, однако работы будут продолжены.

Планируется, что строительство "оранжевой" ветки метро завершится к маю 2022 года, а "коричневой" ― к сентябрю 2023. Отметим, что "Театральная" не будет иметь выхода на поверхность. Вестибюль около Мариинского театра заработает только в 2025 году.

Напомним, что конце апреля губернатор постановил перераспределить финансирование строительства метрополитена. При этом объем бюджетных средств на строительство и реконструкцию не изменился. Как следует из документа постановления правительства, дополнительные средства решили выделить на замену эскалаторов на станции "Технологический институт-1" и на перенесенные работы по объектам ввода метрополитена. Если ранее на второй пункт было выделено лишь 10 рублей, то теперь сумма увеличилась до 3,2 млн рублей.

Больше всего в ходе перераспределения бюджета пострадало строительство участка Невско-Василеостровской линии метрополитена от станции "Улица Савушкина" до "Зоопарка". Она должна стать продолжением "зеленой" ветки. Вместо 200 тыс. рублей ей оставили всего 50 тыс. рублей. Также в два раза урезали финансирование на полную замену эскалаторов и вестибюля станции метро "Площадь Восстания-2" (со 100 тыс. рублей до 50 тыс. рублей).

В прошлом году КРТИ показал, как будут выглядеть станции "коричневой" ветки.

Видео и фото: пресс-служба "Метростроя"

