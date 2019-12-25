В Петербурге перераспределили бюджет на строительство и ремонт метро

Все работы продолжаются.

Власти Петербурга перераспределили финансирование по объектам метрополитена. При этом общий объем останется тем же, сообщила пресс-служба Смольного 29 апреля.

Губернатор города Александр Беглов подписал два постановления правительства о внесении изменений и перераспределении объемов работ, которые запланированы комитетом по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга. Речь идет об объектах адресной инвестиционной программы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Это нужно для того, чтобы своевременно выполнить строительные работы и реконструкцию на объектах петербургской подземки.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге перенесли транспортную реформу.

Фото: Piter.TV