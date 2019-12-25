  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге перераспределили бюджет на строительство и ремонт метро
Сегодня, 23:00
85
nadezhda_sib

В Петербурге перераспределили бюджет на строительство и ремонт метро

0 0

Все работы продолжаются.

Власти Петербурга перераспределили финансирование по объектам метрополитена. При этом общий объем останется тем же, сообщила пресс-служба Смольного 29 апреля.

Губернатор города Александр Беглов подписал два постановления правительства о внесении изменений и перераспределении объемов работ, которые запланированы комитетом по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга. Речь идет об объектах адресной инвестиционной программы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

Это нужно для того, чтобы своевременно выполнить строительные работы и реконструкцию на объектах петербургской подземки. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге перенесли транспортную реформу. 

Фото: Piter.TV 

Теги: городской бюджет, метрополитен
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии