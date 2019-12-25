WSJ: Трамп смягчил позицию по Венесуэле после разговора с Путиным

Об этом в книге о работе в Белом доме написал Джон Болтон.

Дональд Трамп смягчил позицию по Венесуэле после разговора с Владимиром Путиным. Об этом рассказали журналисты из Wall Street Journal. Они ссылаются на информацию. размещенную в книге экс-советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона. Общественность увидит воспоминания автора с работе "Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме" только на следующей неделе.

Бывший чиновник Белого дома объяснил, что в 2019 году американские лидер смягчил свою позицию по Венесуэле после телефонных переговоров с главой РФ. Политик смягчил дополнительные санкционные меры против Венесуэлы.

Джон Болтон описал Трампа как непредсказуемого, непосредственного и несуразного человека. Экс-советник уверен, что политик видит во всем заговоры. Он также считает, что президентом США легко манипулировать иностранным державам. В пример он привел политику Путина, который блестяще продемонстрировал "пропаганду в советском стиле".

Трамп: содержащаяся в книге Болтона информация нарушает закон.