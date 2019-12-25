Стало известно о нежелании Трампа помогать Украине

Президент США говорил Болтону о необходимости иметь "рычаг давления" на Киев.

Стало известно о нежелании Дональда Трампа помогать Украине. Об этом рассказали журналисты из The Wall Street Journal. Они ссылаются на книгу экс-советника администрации американского президента Джона Болтона. Выход книги для массового читателя запланирован на 23 июня.

Согласно информации от экс-советника Трампа по национальной безопасности, глава государства не хотел предоставлять военную помощь Киеву. Он якобы неоднократно требовал от высокопоставленных должностных лиц перестать оказывать поддержку Украине "в качестве воздействия за ее действия в 2016 году". По мнению Трампа, Вашингтон должен был иметь "рычаг воздействия" на Киев, чтобы местное правительство провело расследование против бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Джо Болтон добавил, что Трамп считал, что Украина "пыталась его уничтожить".

Трамп намерен заблокировать публикацию книги экс-советника Болтона.