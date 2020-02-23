Трамп намерен заблокировать публикацию книги экс-советника Болтона

Соответствующим материалом поделились в издании Washington Post.

Как сообщили в газете Washington Post, президент США Дональд Трамп намерен заблокировать публикацию возможной будущей книги своего бывшего советника Джона Болтона. Трамп считает, что вся информация, которую он сообщал сотруднику своей администрации, засекречена. Отмечается, что после ухода из Белого дома глава государства видит в экс-чиновнике "предателя".

Президент США Дональд Трамп отправил в отставку своего советника по национальной безопасности Джона Болтона в сентябре 2019 года. Болтон занимал свой пост с 9 апреля 2018 года. Политик известен своими консервативными взглядами и жесткими высказываниями по отношению к Северной Корее, Ирану и Кубе, России и её союзникам.

После этого Болтон заявил о своем намерении написать книгу о работе в качестве советника президента США. Однако в Белом доме предупредили, что публикация книги возможна после удаления засекреченной информации, к которой имел доступ экс-советник.

Видео: Youtube/ The White House, MSNBC, CBS News, NBC News