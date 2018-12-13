Видео: более 5 тысяч болельщиков встретили "Зенит" в аэропорту "Пулково"

Футболисты "Зенита" узнали о досрочной победе на борту лайнера.

Петербургских футболистов из "Зенита" после победы в Чемпионате России встречали более пяти тысяч болельщиков. Фанаты собрались у второго терминала в аэропорту "Пулково", чтобы поздравить спортсменов.

Отметим, что сами игроки "сине-бело-голубых" узнали о лидерстве только на борту самолета. Они возвращались после матча с "Ахматом" из Грозного. Встреча завершилась со счетом 1:1. А это время соперники "Зенита" из "Локомотива" проиграли в Туле "Арсеналу" с результатом 0:2. Таким образом главный конкуренты потеряли возможность догнать команду Северной столицы по очкам.

Когда футболисты приземлились, они исполнили вместе с толпой несколько победных песен и отправились в Петербург на клубном транспорте.

Напомним, что Piter.tv писал о том, что в честь победы "Зенита" городские власти зажгли Ростральные колонны на стрелке Васильевского острова. Также команда попала в "чемпионскую корзину".

Фото и видео: Piter.tv