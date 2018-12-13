"Зенит" попал в "чемпионскую" корзину главного футбольного турнира Европы

Именно эта корзина Лиги чемпионов включает в себя победителей главных европейских первенств.

При жеребьевке группового раунда Лиги чемпионов в следующем году петербургский "Зенит" попадет в первую корзину.

По итогам сезона компанию петербуржцам составят победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, чемпион Испании ("Барселона"), чемпион Италии ("Ювентус") и чемпион Франции ("ПСЖ"). Кроме того, еще не определились лидеры первенств Англии и Германии, которые также войдут в это число. Существует вероятность, при которой в первую корзину может попасть чемпион Португалии.

Ранее мы сообщали, когда в Петербурге пройдет чемпионский парад "Зенита" и показали видео встречи фанатов с игроками и тренерским штабом команды. Накануне "сине-бело-голубые" завоевали пятый чемпионский титул в российской истории.

Фото: twitter.com/zenit_spb