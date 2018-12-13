Мероприятие состоится 26 мая.

На этих выходных футбольный клуб "Зенит" проведет в Петербурге чемпионский парад. Об этом сообщила пресс-служба "сине-бело-голубых". Мероприятие состоится 26 мая.

Торжество начнется прогулкой спортсменов на теплоходе по рекам и каналам города. Движение начнется от пересечения Крюкова канала и канала Грибоедова, а закончится у причала Шереметьевского дворца. После этого "Зенит" пересядет на золотой автобус и отправится по Невскому проспекту в сторону Адмиралтейства. Финальной точкой парада станет стадион "Петровский", куда команда поедет через Стрелку Васильевского острова.

Футбольный клуб "Зенит" приглашает лучших в мире болельщиков поддержать чемпионов страны! Официальный хэштег праздника — #ЧемпионскийПарад,

– написали в пресс-службе команды

Напомним, что в сезоне 18/19 "Зенит" досрочно стал чемпионом России. О том, как Петербург праздновал победу команды, читайте в нашем материале.

Фото: ФК "Зенит"