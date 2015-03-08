Дворцовый мост засияет золотым в честь чемпионства "Зенита"

Подсветку включат в 22:15.

В Петербурге 16 мая Дворцовый мост засияет золотым в честь победы "Зенита" в Российской Премьер-Лиге.

Как сообщили в пресс-службе ГБУ "Ленсвет", подсветку включат в 22:15. На один вечер мост предстанет в золотом цвете с элементами мерцания.

Напомним, 16 мая в Саранске прошел заключительный матч в сезон, где "Зенит" победил "Тамбов" со счетом 4:1. Первый гол забил Артем Дзюба, игрок "Зенита", на десятой минуте.

Ранее Piter.tv писал, что Артем Дзюба рассказал о предательстве фанатов в матче с "Краснодаром".

Фото: Piter.tv



