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Дворцовый мост засияет золотым в честь чемпионства "Зенита"
Сегодня, 20:40
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kraratau27

Дворцовый мост засияет золотым в честь чемпионства "Зенита"

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Подсветку включат в 22:15.

В Петербурге 16 мая Дворцовый мост засияет золотым в честь победы "Зенита" в Российской Премьер-Лиге. 

Как сообщили в пресс-службе ГБУ "Ленсвет", подсветку включат в 22:15. На один вечер мост предстанет в золотом цвете с элементами мерцания. 

Напомним, 16 мая в Саранске прошел заключительный матч в сезон, где "Зенит" победил "Тамбов" со счетом 4:1. Первый гол забил Артем Дзюба, игрок "Зенита", на десятой минуте.

Ранее Piter.tv писал, что Артем Дзюба рассказал о предательстве фанатов в матче с "Краснодаром".

Фото: Piter.tv


 

Теги: зенит, мост, чемпионство
Категории: Зенит, Футбол в России и Европе, Спорт, Новости СПб, Лента новостей,

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