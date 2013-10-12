Артем Дзюба рассказал о предательстве фанатов в матче с "Краснодаром"

Артем Дзюба заявил, что фанатам петербургской команды не обязательно его любить, но стоит ценить его игру.

В воскресенье, 16 мая, нападающий футбольного клуба "Зенит" Артем Дзюба заявил, что фанатам петербургской команды не обязательно его любить. Футболист подчеркнул, что стоит ценить его игру. Об этом он рассказал в YouTube-канале "Грустная передача о футболе".

Футболист рассказал, что фанаты клуба не ценят игроков, пришедших из других команд. Он вспомнил эпизод, который произошел в Пулково. Тогда команда праздновала второе чемпионство. Болельщики "Зенита" встретили Дзюбу оскорблениями. Футболист негодовал, почему так произошло.

Дзюба отмечает, что без него или с ним команда будет существовать дальше. И болельщики поддерживают команду, а не отдельного игрока. Зенитовец вспомнил случай с незабитым пенальти в "Краснодаре", где почувствовал предательство фанатов.

Когда мы проигрываем 0:1, я разбегаюсь бить пенальти на домашней арене и такой гул звучит в мой адрес. Для меня это было предательство. И впервые в жизни я тогда подумал: "Да пошли вы все" рассказал Артем Дзюба

Ранее Piter.tv писал, что "Зенит" победил "Тамбов" со счет 4:1. Первый гол забил Артем Дзюба, игрок "Зенита", на десятой минуте.

Фото: fc-zenit.ru