"Зенит" победил "Тамбов" со счет 4:1

Первый гол забил Артем Дзюба, игрок "Зенита", на десятой минуте.

В воскресенье, 16 мая, в Саранске прошел матч "Тамбов" — "Зенит". Он разрешился в пользу петербургской команды со счетом 4:1.

Артем Дзюба, игрок "Зенита", забил первый гол на десятой минуте матча. На 55-й минуте "сине-бело-голубые" вновь повели в счете — 1:2. По истечении часа Дзюба головой точно замкнул — 1:3. В следующей атаке Дзюба оформил уже покер, добив мяч в пустые ворота после прострела Мостового слева — 1:4. Далее игра проходила исключительно у ворот хозяев и продолжалась там вплоть до завершения матча.

Недавно мы писали, что "Зенит" начнет встречу в следующем составе. В воротах появится Даниил Одоевский, в защите – Юрий Жирков, Вячеслав Караваев, Дмитрий Чистяков и Данила Хотулев. В полузащите и нападении – Алексей Сутормин, Магомед Оздоев, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Артем Дзюба.

Ранее Piter.tv писал, что соперником "Зенита" стал ЦСКА в полуфинале плей-офф единой лиги ВТБ.

Фото: Piter.tv