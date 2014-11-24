Соперником "Зенита" стал ЦСКА в полуфинале плей-офф единой лиги ВТБ

В другом полуфинале встретятся краснодарский "Локомотив-Кубань" и казанский УНИКС.

В субботу,15 мая, установились пары полуфинала плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ. Об этом сообщает газета "Спорт-Экспресс".

По данным газеты, последним участником полуфинала стал ЦСКА. Он одержал победу в третьем матче серии первого раунда плей-офф "Нижний Новгород". За выход в финал столичный клуб сыграет с петербургским "Зенитом". В другом полуфинале встретятся краснодарский "Локомотив-Кубань" и казанский УНИКС. Обе серии пройдут до трёх побед.

Недавно мы писали, что объявлили стартовый состав петербургского ФК "Зенит" на предстоящий выездной матч 30-го тура российского футбольного первенства против "Тамбова". Матч начнется на стадионе в Саранске в 14:00.

Ранее Piter.tv писал, что защитник "Зенита" сравнил жизнь в Москве и в Петербурге.

Фото: Piter.tv