В соцсетях продолжают отмечать чемпионство "Зенита"

Piter.TV собрал для вас самые яркие кадры празднования победы "Зенита". Петербургская команда 12 мая отметила чемпионство домашней победой над ЦСКА.

"Зенит" еще заочно стал чемпионом России по футболу в 28-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Однако, он еще раз подтвердил это гордое звание в домашнем матче и обыграл ЦСКА со счетом 3:1.

Свидетелями этой победы нового чемпиона стали 61 494 зрителя. Для "Газпром-Арены" это стало новым клубным рекордом посещаемости.

Победу отмечали не только спортсмены. Еще больше за любимую команду радовались болельщики. Piter.TV собрал для вас самые яркие кадры празднования победы "Зенита".

Фото: dashaoskina; devochka_s_ymorom; bakhmetyev; slyerfox2007; futbolist967; lilchenok179; still_zenit12; koloskov__a; shooreeque; rustam_agaev._/ Instagram