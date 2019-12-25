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Полузащитник Андрей Мостовой оценил шансы "Зенита" на чемпионство
Сегодня, 14:56
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smirenny

Полузащитник Андрей Мостовой оценил шансы "Зенита" на чемпионство

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По мнению футболиста, клуб еще рано называть чемпионом, поскольку впереди еще много игр.

В пятницу, 19 марта, полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой в интервью "Спорт-Экспресс" рассказал, что игрокам команды нужно сохранять концентрацию, потому что впереди много важных игр.

Мостовой отметил, что "Зенит" сыграет семь матчей, футболистов ждет немаленький отрезок.

Не хочется оступиться. У нас еще много важных матчей

Андрей Мостовой.

Напомним, после 23 туров РПЛ "Зенит" с 48 очками занимает первое место в турнирной таблице. "Спартак" идет на втором месте с 44 очками. 

Ранее мы писали, что "Зенит" обыграл ЦСКА со счетом 3:2.

Фото: Piter.TV

Теги: андрей мостовой, зенит, зенит чемпион
Категории: Лента новостей,

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