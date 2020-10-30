"Зенит" обыграл ЦСКА со счетом 3:2

Счет открыл футболист ЦСКА Саломон Рондон на 29 минуте.

В матче между "Зенитом" и ЦСКА, который состоялся в среду, 17 марта, победу одержали петербургские футболисты. Об этом сообщил корреспондент Piter.TV.

Счет открыл Саломон Рондон на 29 минуте. Артем Дзюба сравнял счет на 33 минуте. Вендел забил второй мяч в ворота противника на 50 минуте, а позже забил еще один гол на 77 минуте. Никола Влашич забил мяч в ворота "Зенита" на 90 минуте с пентальти.

Отметим, что на 45 минуте Дзюба не смог реализовать пентальти. Также армейцы закончили игру вдесятером, потому как на 53 минуте с поля удалили полузащитника Ильзата Ахметова.

Петербуржцы лидируют в турнирной таблице с 48 очками, а ЦСКА занимают третью строчку с 40 очками. Для ЦСКА следующий матч пройдет 4 апреля против "Тамбова", а для "Зенита" – 5 апреля против "Химки".

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Фото: Piter.TV