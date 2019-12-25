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"Зенит" заказал значки в честь победы в Кубке России
Сегодня, 20:00
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smirenny

"Зенит" заказал значки в честь победы в Кубке России

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Руководство клуба готовится праздновать чемпионство.

Руководство петербургского клуба "Зенит" заказало большую партию значков "Победитель Кубка России-2020", сообщили СМИ.

Сообщается, что речь идет о большом заказе: клуб заказал несколько тысяч памятных значков. Предполагается, что их будут раздавать фанатам с покупкой абонемента на следующий сезон.

Напомним, что полуфинал турнира пройдет на "Газпром Арене" в воскресенье, 19 июля, в 18:30. Петербургский "Зенит" выйдет на поле против московского "Спартака".

Ранее мы писали, что Воронов перешел из "Зенита" в "Химки".

Фото: ВКонтакте / ФК "Зенит"

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Зенит,

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