Состояние Марка Цукерберга превысило $100 млрд

Bloomberg поставил основателя Facebook на третье место рейтинга.

Bloomberg заявил о том, что состояние Марка Цукерберга впервые превысило 100 млрд долларов.Основатель американской компании Facebook стал третьим человеком в рейтинге. Больше бизнесмена получают только глава корпорации Amazon Джефф Безос и основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс. У первого насчитывается 190 млрд долларов, у второго - 120 млрд долларов.

В Bloomberg отметили, что за 2020 год Марк Цукерберг заработал более 22 млрд долларов.

Напомним, что Facebook основан 4 февраля 2004 года Цукербергом и тремя его сокурсниками. Компания создавалась в тот период, когда начинающий бизнесмен учился в Гарварде. Ежемесячно около 2,7 млрд человек пользуются социальной сетью или одним из ее сервисов. В этот перечень входит Instagram, а также приложения WhatsApp и Messenger.

