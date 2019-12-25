Он предлагает снизить количество выбросов парниковых газов в атмосферу.

Основатель Microsoft Билл Гейтс предрёк катастрофу страшнее пандемии коронавируса. Предприниматель считает, что загрязнение атмосферы будет для человечества губительнее, чем эпидемия. Об этом он рассказал в своём блоге.

По его словам, глобальный кризис, вызванный загрязнением, потрясёт планету через несколько десятилетий. Это приведёт к увеличению смертности и экономическому кризису.

Как бы ни была ужасна пандемия, изменения климата могут быть еще хуже. Билл Гейтс, основатель Microsoft

Он предлагает снизить количество выбросов парниковых газов в атмосферу, чтобы как можно дольше избегать катастрофы. Контролировать этот процесс можно при помощи современных технологий и научных разработок. Ведь если допустить её, считает Гейтс, то экономические проблемы и высокая смертность будут преследовать человечество намного дольше, чем во время пандемии. По его прогнозу, через 40 лет смертность от глобального потепления будет на уровне 14 смертей на 100 тысяч человек. Через сто лет - 73 смертей на 100 тысяч человек.

Он отметил, что экологические проблемы в будущем могут стать в пять раз смертоносней, чем коронавирус.

Ранее Билл Гейтс раскритиковал систему диагностики COVID-19 в США.