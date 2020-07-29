Билл Гейтс раскритиковал систему диагностики COVID-19 в США

Основатель Microsoft Билл Гейтс посчитал неэффективной систему диагностики COVID-19 в США. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNBC.
Гейтс заявил, что "никто не должен платить за это даже один доллар". По словам основателя Microsoft – это сумасшествие. Он считает, что люди должны получать результаты теста "как можно скорее, чтобы зараженные меняли модель поведения и не могли инфицировать других", а не ждать три дня или неделю.
Напомним, фонд Билл Гейтса спонсирует вакцины против коронавируса. С начала пандемии Гейтс приобрел статус эксперта по коронавирусу. Он подчеркнул, что подбор необходимых препаратов к концу года позволит снизить смертность от COVID-19.
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Видео: Youtube/CNBC Television
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