Китай сократил объемы закупки российского газа

В период с мая по июль текущего года поставки упали на 12% по сравнению с зимой

Китай сократил закупки российского газа по газопроводу "Сила Сибири"

Дело в том, что сейчас используется всего 60% российского газопровода. Китай активно продолжает покупать газу у других стран, например у Австралии. Это происходит несмотря на конкуренцию и более высокие цены. За первое полугодие 2020 года Китай закупил у России 1,27 млрд кубометров газа. Эксперты полагают, что подобная тенденция может сохраняться. Если это продолжится, то получится так, что Китай закупит у России на 40% меньше газа, чем предполагалось ранее.

Цены на голубое топливо у "Газпрома" остались теми же. Портал "Экономика и жизнь", ссылаясь на информацию от китайской таможни сообщает, что Китай все чаще отдает предпочтение сжиженному газу.

Ранее мы сообщили, что США не исключают поставку вакцины от COVID-19 другим странам.

Видео: kremlin.ru