Китай сократил объемы закупки российского газа

Китай сократил закупки российского газа по газопроводу "Сила Сибири"
Дело в том, что сейчас используется всего 60% российского газопровода. Китай активно продолжает покупать газу у других стран, например у Австралии. Это происходит несмотря на конкуренцию и более высокие цены. За первое полугодие 2020 года Китай закупил у России 1,27 млрд кубометров газа. Эксперты полагают, что подобная тенденция может сохраняться. Если это продолжится, то получится так, что Китай закупит у России на 40% меньше газа, чем предполагалось ранее.
Цены на голубое топливо у "Газпрома" остались теми же. Портал "Экономика и жизнь", ссылаясь на информацию от китайской таможни сообщает, что Китай все чаще отдает предпочтение сжиженному газу.
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Видео: kremlin.ru
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