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Губернатор Петербурга подвёл итоги прошедшей недели
Сегодня, 15:47
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Губернатор Петербурга подвёл итоги прошедшей недели

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Беглов перечислил семь главных итогов.

Во вторник, 11 мая, губернатор Петербурга Александр Беглов традиционно подвёл итоги прошедшей недели на своей странице в социальной сети Вконтакте. 

Так, градоначальник Северной столицы проверил благоустройство мемориала "Рубеж", который расположен в Красносельском районе города. На данный момент у мемориала установлена военная техника, а также зажжён вечный огонь. Отмечается, что на благоустройство выделено порядка 25 млн. рублей. 

Также в скором времени в Красносельском районе откроются три поликлиники, две для взрослых и одна для детей в Красном селе и "Балтийской жемчужине". 

Кроме того, в усадьбе Демидова Беглов поручил основать библиотечно-культурный комплекс и музей Стрельнинского и Петергофского десантов. 

Также на неделе в Приморском районе ввели в работу цифровую электро-подстанцию 110 кВ "Конная". Известно, что станция создана таким образом, что не требует постоянного наблюдения и вмешательства персонала. 

Губернатор города также осмотрел строительство социального центра памяти жертв теракта над Синайским полуостровом. Благодаря которому родные и близкие погибших смогут получить необходимую психологическую поддержку. 

И, напомним, что глава Петербурга посетил пункты вакцинации в Ледовом дворце и Курортном районе. Беглов отметил, что в Петербурге работают 134 пункта и 21 мобильная бригада. 

Ранее мы писали, что Александр Беглов выступит в ЗакСе 12 мая. 

Фото: ВКонтакте / Александр Беглов

Теги: беглов, итоги недели
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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