Губернатор Петербурга подвёл итоги прошедшей недели

Беглов перечислил семь главных итогов.

Во вторник, 11 мая, губернатор Петербурга Александр Беглов традиционно подвёл итоги прошедшей недели на своей странице в социальной сети Вконтакте.

Так, градоначальник Северной столицы проверил благоустройство мемориала "Рубеж", который расположен в Красносельском районе города. На данный момент у мемориала установлена военная техника, а также зажжён вечный огонь. Отмечается, что на благоустройство выделено порядка 25 млн. рублей.

Также в скором времени в Красносельском районе откроются три поликлиники, две для взрослых и одна для детей в Красном селе и "Балтийской жемчужине".

Кроме того, в усадьбе Демидова Беглов поручил основать библиотечно-культурный комплекс и музей Стрельнинского и Петергофского десантов.

Также на неделе в Приморском районе ввели в работу цифровую электро-подстанцию 110 кВ "Конная". Известно, что станция создана таким образом, что не требует постоянного наблюдения и вмешательства персонала.

Губернатор города также осмотрел строительство социального центра памяти жертв теракта над Синайским полуостровом. Благодаря которому родные и близкие погибших смогут получить необходимую психологическую поддержку.

И, напомним, что глава Петербурга посетил пункты вакцинации в Ледовом дворце и Курортном районе. Беглов отметил, что в Петербурге работают 134 пункта и 21 мобильная бригада.

Ранее мы писали, что Александр Беглов выступит в ЗакСе 12 мая.

Фото: ВКонтакте / Александр Беглов