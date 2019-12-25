"Россети Ленэнерго" запустили высокоавтоматизированную подстанцию в Петербурге

В районе подстанции живут около 70 тыс. человек.

В Приморском районе ввели в эксплуатацию новую цифровую электрическую подстанцию 110 кВ "Конная". Об этом сообщила пресс-служба администрации Петербурга.

Подстанция обеспечит необходимый резерв мощности для новых потребителей района, который активно развивается. Также объект предоставит энергию новому заводу по производству двигателей.

Кроме электроустановки с двумя силовыми трансформаторами построили две кабельных линии от подстанции "Северная". Их протяженность составила 7,2 км. Практически все оборудование было произведено в России.

Для работы подстанции не требуется постоянного присутствия дежурного. Ранее современные цифровые подстанции "Каменка" и "Ольгино" появились в Приморским районе, "Карповская" — в Петроградском районе.

Воздушные линии электропередач заменили на кабельные на улицах Ильюшина, Шаврова, Стародеревенской, Яхтенной, Мебельной, Долгоозерной и других.

Ранее Piter.TV узнал о том, что "Ленэнерго" подвело итоги тендера на строительство ПС "Намыв-2" для Васильевского острова.

Фото: gov.spb.ru