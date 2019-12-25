На севере Петербурга запустили подстанцию "Ольгино"

Современный энергоисточник даст возможность для развития Курортного и Приморского районов.

В четверг, 17 сентября, в Петербурге запустили после реконструкции цифровую распределительную подстанцию "Ольгино". Об этом сообщила пресс-служба аппарата вице-губернатора Максима Шаскольского.

Подстанция является источником питания для населения поселков Лахта и Ольгино в Приморском районе Петербурга, а также хосписа, детских и дошкольных учреждений, пожарной части, водозабора и котельной.

В результате реконструкции на подстанции установили два силовых трансформатора по 10 МВА каждый, смонтировали распределительные устройств 35 и 6 кВ и общеподстанционный пункт управления.

До 2025-го года запланировано еще 50 цифровых подстанций "Россети Ленэнерго".

Фото: pixabay.com