Здание было построено во второй половине XVIII века.

После реконструкции в усадьбе Демидова планируют открыть библиотеку с экспозицией, посвященной военному подвигу в октябре 1941 года – десант краснофлотцев прорвался через вражеские позиции, занял дом и вступил в неравный бой с крупными силами вермахта.

Губернатор города Александр Беглов прибыл на улицу Чекистов, где находится усадьба Демидова – объект культурного наследия федерального значения, здание построено во второй половине XVIII века. Об этом сообщили 5 мая в пресс-службе правительства Петербурга.

Планируется, что в данном здание откроется библиотечно-культурный комплекс и музей славы Стрельнинского и Петергофского десантов. Открытие будет приурочено к 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады, которое будет отмечаться в 2024 году. Здание уже переведено из жилого фонда в нежилой, сейчас готовится его реконструкция.

Губернатор Петербурга в ходе объезда Красносельского района также посетил стройплощадку будущего храма Дмитрия Солунского и социального центра "Дом под куполом".

Новый культурно-досуговый комплекс в Красном Селе откроется в июне 2021 года, а в этом году откроют поликлиники в жилом комплексе "Балтийская жемчужина".

Фото: Пул 78 / Telegram